Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Носов назвал возможный митинг навальнистов 1 сентября подлой манипуляцией

Депутат Носов назвал возможный митинг навальнистов 1 сентября подлой манипуляцией

 «Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

 Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане
Депутат Носов назвал возможный митинг навальнистов 1 сентября подлой манипуляцией

Депутат Носов назвал возможный митинг навальнистов 1 сентября подлой манипуляцией

 «Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

 Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане
19:25   22 Августа 2019
Россия

«Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике

Представитель «Роснефти» в четверг, 22 августа, сообщил, что российская нефтегазовая компания подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа. По его словам, Москва и Мапуто обменялись документами, которые подписали в рамках визита мозамбикского лидера Филипе Ньюси в РФ.

Церемония состоялась в присутствии президентов России и Мозамбика после переговоров в Кремле. «Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с мозамбикским Национальным институтом нефти и с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика. В соответствии с этими документами, российская нефтегазовая компания вправе изучать имеющуюся геологическую информацию по ряду наземных и морских блоков Мозамбика, чтобы оценить потенциал и возможность войти в дальнейшем в проекты на этих участках.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #роснефть #мозамбик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...