«Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике
Представитель «Роснефти» в четверг, 22 августа, сообщил, что российская нефтегазовая компания подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа. По его словам, Москва и Мапуто обменялись документами, которые подписали в рамках визита мозамбикского лидера Филипе Ньюси в РФ.
Церемония состоялась в присутствии президентов России и Мозамбика после переговоров в Кремле. «Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с мозамбикским Национальным институтом нефти и с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика. В соответствии с этими документами, российская нефтегазовая компания вправе изучать имеющуюся геологическую информацию по ряду наземных и морских блоков Мозамбика, чтобы оценить потенциал и возможность войти в дальнейшем в проекты на этих участках.
Подводим результаты деятельности нашей Компании за первое полугодие 2019 года. Более подробная информация на сайте https://t.co/AKefZ116y1 pic.twitter.com/k20BMMX6by— ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) 21 августа 2019 г.