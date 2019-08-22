«Роснефть» подписала соглашение о разработке месторождений в Мозамбике

Представитель «Роснефти» в четверг, 22 августа, сообщил, что российская нефтегазовая компания подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа. По его словам, Москва и Мапуто обменялись документами, которые подписали в рамках визита мозамбикского лидера Филипе Ньюси в РФ.

Церемония состоялась в присутствии президентов России и Мозамбика после переговоров в Кремле. «Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с мозамбикским Национальным институтом нефти и с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика. В соответствии с этими документами, российская нефтегазовая компания вправе изучать имеющуюся геологическую информацию по ряду наземных и морских блоков Мозамбика, чтобы оценить потенциал и возможность войти в дальнейшем в проекты на этих участках.