В Госдуме опасаются, что дети не выдержат уроков о сексе и вреде наркотиков от Минздрава

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов скептически оценил инициативу Минздрава РФ ввести новую школьную дисциплину, которая будет совмещать элементы психологии, ОБЖ, сексуального просвещения и антипропаганду наркотиков. О новом предмете, который стартует в некоторых российских школах в тестовом режиме с 1 сентября, ранее рассказал изданию Daily Storm главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

«Ребенок выйдет в школу, сходит на русский, математику, потому еще о вреде наркотиков ему расскажут, о сексуальном воспитании, что-то еще, а потом должна приехать скорая за этим ребенком», — предположил Чернышов в беседе с «Политикой Сегодня».

Сексуальным просвещением народный избранник предложил заняться родителям, которым следует объяснить своим чадам «правила гигиены», а рассказывать о вреде наркотиков — задача классных руководителей, убежден он.

«Когда классный руководитель хорошо работает, он расскажет очень многие вещи, которые соотносятся с правилами поведения в обществе, с моралью, с нравственным поведением. Я ни сколько не считаю, что труд классных руководителей должен быть недооценен. Вместо того, чтобы вводить тысячи факультативов, огромное количество предметов, просто нужно увеличить роль в школе классного руководителя», — полагает Чернышов.

Ранее Институт развития интернета предложил Минпросвещения провести эксперимент по изучению основ киберспорта в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». Предполагалось, что факультативы можно запустить в 2020-2025 годах. Позже представители ведомства сообщили, что не планируют включать компьютерные игры в школьную программу.