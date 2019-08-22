Депутат Носов назвал возможный митинг навальнистов 1 сентября подлой манипуляцией

Информация о проведении несогласованного митинга 31 августа, накануне Дня знаний, поступила из штаба Алексея Навального: депутат Госдумы Дмитрий Носов уверен, что незаконная акция организована с целью подставить школьников и студентов.

Носов заявил в интервью Nation News, что его возмущает идея организовать подобное мероприятие в канун всероссийского Дня знаний 1 сентября.

«Хотя митинг был 17 августа, им предлагали 18 и 25 число, которые они отвергли, и фюрер решил выбрать именно 31 августа — как раз накануне 1 сентября, чтобы как можно больше школьников и первокурсников попало под каток ОМОНа. Как отец крайне возмущен такой подлой манипуляцией», — написал Носов в своем Telegram-канале.

В Общественной палате РФ сочли предсказуемыми планы «оппозиции» организовать митинг 31 августа, проигнорировав предложения московской мэрии перенести акцию на другой день. Член ОП РФ Илья Ремесло сообщил, что ожидает от навальнистов заявлений «по методичке» о том, что власть якобы не дает проводить законные мероприятия.

Ранее столичная служба такси подала иски к организаторам незаконных акций 27 июля и 3 августа Илье Яшину и Юлии Галяминой, не зарегистрированных кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за бракованных подписей.

Также сообщалось об обнаружении полицейскими «фабрики троллей» Алексея Навального: аккаунты ненастоящих людей в соцсетях агитировали за экс-кандидата Любовь Соболь и призывали к несанкционированным митингам.