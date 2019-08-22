Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN
Журналист из Центральноафриканской республики Фиакр Салабе посмотрел разоблачение фильма американского телеканала CNN, которое несколько дней назад выпустило Федеральное агентство новостей.
«Вы лично сказали мне, что пишете о жизни в ЦАР, а не о русских. Как вам после этого доверять? Хватит лживых новостей», — написал Фиакр Салабе в Twitter.
Vous m'avez personellement dit que vous faites un reportage sur la vie en Centrafrique et non sur les Russes. Comment peut on vous faire confiance maintenant? Stop fake Newshttps://t.co/lDVheIqPta— Fiacre Salabe (@fiacre_salabe) 21 августа 2019 г.
Ранее ФАН обнародовало видео-интервью с героями расследования телеканала CNN, с которыми пообщались стрингеры агентства. Два жителя центральноафриканской деревни Ява Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали корреспондентам, что Кларисса Уорд заплатила по 100 долларов за ложь на камеру.
По их словам, попросили сказать, что гражданские инструкторы и геологи из РФ в 2018 году приехали в деревню, чтобы найти алмазы, но теперь сотни местных жителей просеивают песок в поисках полезных ископаемых и отдают добытое. В действительности россиян в этой местности нет.
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