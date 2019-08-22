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Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

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19:06   22 Августа 2019
Весь мир

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из Центральноафриканской республики Фиакр Салабе посмотрел разоблачение фильма американского телеканала CNN, которое несколько дней назад выпустило Федеральное агентство новостей.

«Вы лично сказали мне, что пишете о жизни в ЦАР, а не о русских. Как вам после этого доверять? Хватит лживых новостей», — написал Фиакр Салабе в Twitter.

Ранее ФАН обнародовало видео-интервью с героями расследования телеканала CNN, с которыми пообщались стрингеры агентства. Два жителя центральноафриканской деревни Ява Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали корреспондентам, что Кларисса Уорд заплатила по 100 долларов за ложь на камеру.

По их словам, попросили сказать, что гражданские инструкторы и геологи из РФ в 2018 году приехали в деревню, чтобы найти алмазы, но теперь сотни местных жителей просеивают песок в поисках полезных ископаемых и отдают добытое. В действительности россиян в этой местности нет.

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Автор: Олег Королев
#россия #общество #cnn #цар

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