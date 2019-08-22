Троих полицейских задержали по обвинению в изнасиловании в Екатеринбурге

Трех сотрудников городской полиции задержали в Екатеринбурге по обвинению в изнасиловании девушки в служебной машине. Заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области.

Следствие располагает данными о том, что в ночь на 18 августа трое полицейских изнасиловали девушку 1997 года рождения в служебном автомобиле полка ППСП УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемые задержаны.

Следствие просит суд арестовать задержанных, ведется сбор доказательств, установка причин и условий совершения преступления.

Известно, что одного из обвиняемых в групповом изнасиловании девушки отправили под домашний арест, срок задержания второго подозреваемого продлили до 48 часов, мера пресечения третьему подозреваемому избирается.

ГУСБ МВД России, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, направила в регион сотрудников Главка, чтобы провести проверку. По ее итогам дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, грозят начальникам подозреваемых, в случае, если работа с личным составом велась не должным образом.