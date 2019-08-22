Саммит Росссии, Ирана и Турции по Сирии готовится, подтвердили в Кремле

Саммит в Анкаре по сирийской тематике с участием РФ, Турции и Ирана запланирован, идет подготовка к мероприятию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли встреча глав трех государств пройти 16 сентября, Песков уточнил, что даты саммита будут обнародованы позже.

«Такой саммит готовится. Точные даты будут объявлены своевременно», — цитирует Пескова ТАСС.

Изначально трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран планировался на 11 сентября, но сейчас его даты пока неизвестны. До этого президент РФ Владимир Путин перенес встречу с лидером Ирана Хасаном Роухани с 14 августа на более поздний срок из-за технических причин.

В четверг стало известно, что Россия продолжит взаимодействие с Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Сотрудничество пройдет в рамках меморандума от 17 сентября прошлого года, подписанного в Сочи. Результатом предыдущих переговоров по Сирии в столице Казахстана стало установление режима перемирия в САР.

18 августа МИД Ирана заявил, что расценивает создание США «зоны безопасности» в северо-восточной части Сирии как посягательство на суверенитет Сирийской Арабской Республики. Тегеран назвал намерения американцев «провокационными» и заявил об обеспокоенности иранских властей.