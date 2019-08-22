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18:35   22 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» готовится сорвать празднование Дня знаний в Москве

«Оппозиция» готовится сорвать празднование Дня знаний в Москве

Сторонники Алексея Навального или либертарианцы могут призвать к проведению несанкционированной акции 31 августа, перед государственным Днем знаний. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло в своем Telegram-канале.

Ранее лидеры «оппозиции» решили организовать митинг 31 августа, понимая, что перед всероссийским праздником 1 сентября акцию не согласуют столичные власти.

«Ранее оппозиция подала заявку именно на этот день — прекрасно зная, что 31 августа состоится праздник школьников и первокурсников, и никто в этот день мероприятие не согласует», — сообщает Ремесло.

При этом мэрия согласовала проведение митинга 17, 18 и 25 августа, но организаторы отказались от предложенного компромисса. Вероятно, организаторы акции намеренно не хотят идти навстречу московской мэрии, чтобы спровоцировать конфликт с властями и массовые беспорядки, как это было во время незаконных акций 27 июля и 3 августа.

«Ждём заявления от навальнистов по методичке «власть не даёт проводить законные мероприятия, поэтому выходим на улицу», — заключил Ремесло.

Навальнисты запланировали новые массовые беспорядки перед Днем знаний

Участвовать москвичей в несанкционированных мероприятиях агитировали бывшие кандидаты на выборы в московскую Думу, незарегистрированные избиркомами из-за поддельных подписей и неверно поданных в комиссию данных о заграничной собственности. После незаконных протестных акций было заведено 14 уголовных дел по статье «Массовые беспорядки» и за применение насилия к представителям власти.

Навальный и его соратница, экс-кандидатка Любовь Соболь лично несут ответственность за уголовные дела после беспорядков в столице, уверен бывший волонтер их штаба Сергей Фомин, арестованный по 212 статье после митинга 27 июля.

Навальнисты запланировали новые массовые беспорядки перед Днем знаний

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Автор: Тимофей Булочкин
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