Путин и Макрон не обсуждали персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц

Российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе встречи 19 августа не обсуждали конкретные персоналии из удерживаемых в РФ и на Украине лиц, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Встреча Макрона и Путина состоялась в понедельник во французском форте Брегансон. Переговоры прошли перед саммитом G7, который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации на юго-востоке Украины, обсудили российско-украинские отношения и упоминали тему обмена удерживаемыми лицами, но без конкретики, отметил Песков.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что Макрон на встрече с Путиным поднял тему освобождения осужденного в России за терроризм гражданина Украины Олега Сенцова.