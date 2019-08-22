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Путин и Макрон не обсуждали персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц

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Путин и Макрон не обсуждали персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц

 Возвращение РФ в G7 не является самоцелью, заявили в Кремле

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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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18:09   22 Августа 2019
Россия

Путин и Макрон не обсуждали персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц

Путин и Макрон не обсуждали персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц

Российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе встречи 19 августа не обсуждали конкретные персоналии из удерживаемых в РФ и на Украине лиц, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Встреча Макрона и Путина состоялась в понедельник во французском форте Брегансон. Переговоры прошли перед саммитом G7, который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации на юго-востоке Украины, обсудили российско-украинские отношения и упоминали тему обмена удерживаемыми лицами, но без конкретики, отметил Песков.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что Макрон на встрече с Путиным поднял тему освобождения осужденного в России за терроризм гражданина Украины Олега Сенцова.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #макрон

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