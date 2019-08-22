Депутат Госдумы Балыбердин обвинил тагильских хирургов в саботаже из-за зарплат

Депутат Алексей Балыбердин, представляющий в Госдуме интересы жителей Нижнего Тагила, прокомментировал «Политике Сегодня» ситуацию в городской больнице №1, где все хирурги написали заявления на увольнение из-за низких зарплат.

По словам народного избранника, цепную реакцию увольнений запустили хирурги Демидовской больницы, недовольные тем, как главный врач «начал наводить порядок». К жалобам персонала на низкие зарплаты собеседник агентства относится скептически.

«Знаете, каждому человеку хочется большего, чем у него есть. <…> У нас у каждого есть свое призвание. Врачи, когда идут учиться в медицинские вузы, понимают, что в первую очередь они учатся для того, чтобы оказывать нуждающимся медицинскую помощь. Все остальное должно быть на втором месте, но там некоторые специалисты поставили второе на первое место», — считает парламентарий.

Ситуация в ГКБ №1 в настоящий момент под контролем, благодаря усилиям главного врача. Все нуждающиеся получают медицинскую помощь, заверил депутат. А что, касается размера зарплат, то, Балыбердин с подозрением отнесся к спонтанности решения хирургов сменить работу, охарактеризовав ситуацию, как «саботаж». На вопрос о том, сколько получают хирурги, парламентарий, ссылаясь на нижнетагильские СМИ и представителей больницы, назвал планку «до ста тысяч».

«Я хочу сразу оговориться, что это из средств массовой информации. Я расчетных листов людей, конкретно каждого человека, не видел», — добавил Балыбердин.

Заведующий хирургическим отделением ГКб № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев ранее в комментарии изданию «Ura.ru» сообщил, что он и пятеро его коллег написали заявления и собираются покинуть больницу через две недели.

«Сказкам, что хирурги получают по 100 тысяч, не верьте», — подчеркнул специалист.

Изотеев посетовал на увеличившуюся нагрузку после массового увольнения коллег из ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» города Нижнего Тагила.

«Их пациентов отправляют к нам. Увеличившаяся нагрузка может вести к ошибкам, а юридической защищенности мы не имеем», — пояснил он.

В свою очередь заведующий вторым хирургическим отделением Демидовской ГБ Денис Левченко ранее объяснял решение уволиться теми же обстоятельствами.

«Главврач в интернете пишет, что врачи получают по 100 тысяч. А у нас жены спрашивают, где еще 50 тысяч? У меня врач высшей категории с дежурствами в выходные, которые должны оплачиваться в двойном размере, получает 45 тысяч. Анестезиологов даже не хватает, мы начинаем совершать преступления, работая один на двух местах одновременно», — заявил Левченко.

Представители Минздрава Свердловской области на запрос журналистов заверили, что в курсе происходящего и пообещали, что жители Нижнего Тагила без медицинской помощи не останутся.