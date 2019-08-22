Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 22 августа, предположил, что вокруг чрезвычайного происшествия под Архангельском кто-то пытается умышленно обострить информационный фон. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать сообщения о трагедии в Архангельской области.

По их словам, есть данные неких местных врачей, которым «предстоит лечить людей, получивших дозу облучения». Однако информацию якобы запрещено разглашать. Пресс-секретарь президента РФ поставил под сомнение услышанное, указав на ненадежность источников.

«Я не знаю о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они», — ответил Песков.

По его словам, обезличенно в данном случае нельзя говорить, ведь «архангельские врачи говорят» — достаточно абстрактное выражение. Президенту РФ дают конкретную информацию, которая основана на инструментальном измерении и оценке ситуации на месте.

Песков заподозрил умышленное обострение ситуации в СМИ в связи с ЧП под Северодвинском. Представитель Кремля предложил журналистам посмотреть на ситуацию с другой стороны.