Возвращение России в бывшую «большую восьмерку» не является самоцелью, потому что обсуждение глобальных мировых проблем без участия ряда государств, не участвующих в G7, не будет эффективным.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что для страны полезны любые контакты с участниками G7 в любых форматах и не исключил возобновления участия России в «большой восьмерке».

«Вместе с тем, возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку», не является самоцелью, ибо в любом случае Российская Федерация считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы, будь то в геополитике, будь то в безопасности или будь то в экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран является не совсем эффективным обсуждением», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что гораздо более выигрышно на фоне «семерки» выглядят иные форматы, более широкие — например, большая «двадцатка».

«О чем, собственно, и говорил президент», — заключил официальный представитель Кремля.

Накануне Путин во время посещения Финляндии сообщил, что РФ заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с европейскими странами и надеется на жаление конструктивного диалога со стороны новых руководителей Евросоюза.