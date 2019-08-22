Путин обсудил с Макроном отношения Украины и России, сообщили в Кремле

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили во время переговоров проблему урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и российско-украинские отношения, в том числе и удерживаемых задержанных обеих сторон.

19 августа Путин и Макрон встретились в резиденции французского президента и провели переговоры в преддверии саммита G7, который начнется в Биаррице 24 августа.

«Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что по вопросу обмена удерживаемых в РФ и на Украине лиц совершаются «определенные контакты».

Ранее 21 августа Путин во время пресс-конференции в Финляндии отметил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает на конструктивный настрой нового руководства ЕС.