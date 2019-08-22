Служба такси в Москве подала иски к организаторам несанкционированных акций

Служба заказа такси «М.Такси» подала судебные иски к экс-кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, не уточнив сумму исков.

Ранее в четверг стало известно, что столичная подземка подала иски к представителям оппозиции из-за протестной незаконной акции 27 июля. Кремль прокомментировал иск, отметив, что это не выходит за рамки закона.

Аналогичные иски подали «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», отметив, что из-за несанкционированных митингов произошли задержки транспорта. Ущерб оценили в 13 миллионов рублей.

Напомним, после незаконных митингов в Москве СКР завел ряд уголовных дел о массовых беспорядках, которых объединили в одно. Незаконные протесты прошли в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за выявленных бракованных подписей.

Так, у бывшего кандидата Любови Соболь в подписных листах обнаружили подписи умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.