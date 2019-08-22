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17:12   22 Августа 2019
Россия

Индия может закупить российские ракетные двигатели РД-180

Индия может закупить российские ракетные двигатели РД-180

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Индия может закупить у России ракетные двигатели РД-180, которые сейчас поставляются на экспорт в Соединенные Штаты. Об этом он рассказал при посещении ракетно-космического центра «Прогресс» в четверг, 22 августа. 

«Нью-Дели рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и мене мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса», — отметил Рогозин.

Ранее СМИ неоднократно писали об интересе индийской стороны к российским двигателям, но о конкретных моделях не говорилось. Напомним, РД-180 поставляются в Соединенные Штаты 20 лет, последние контракты заключены до 2021 года. Продолжится ли сотрудничество по двигателям зависит от того, создадут ли в США замену им.

По данным производителя НПО Энергомаш, американская сторона получила 116 таких двигателей.

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Автор: Арсений Аскольский
#индия #рогозин #рд-180

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