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17:16   22 Августа 2019
Россия

Путин не знает о планах Channel 4 снять документальный фильм

Путин не знает о планах Channel 4 снять документальный фильм

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 22 августа, сообщил, что Владимир Путин не знает о планах британского телевизионного канала Channel 4 снять документальный фильм. По его словам, за интервью к президенту РФ никто не обращался.

Ранее стало известно, что британский канал Сhannel 4 хочет снять документальный фильм о Владимире Путине. По информации канала, ленту назовут «Путин: история русского шпиона». Дату выхода в эфир не уточнили.

Исполнительный продюсер ленты Джеймс Роган отметил, что сценаристы разберутся, как бывший «шпион» модифицировал политику и как изменения повлияли на мир. По его словам, российский лидер продемонстрировал, что может оставаться одним из самых значимых политиков этого века. 

Репортеры британского телевизионного канала Channel 4 назвали, возможно, «самым влиятельным лидером своего времени» Путина. Создатели документального фильма собираются показать, как работа в КГБ, умение и персональный опыт Владимира Путина отразились на внутренней политике РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #канал #документальный фильм

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