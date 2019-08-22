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16:53   22 Августа 2019
Россия

Кремль отреагировал на иск метро к организаторам массовых беспорядков 27 июля в Москве

Кремль отреагировал на иск метро к организаторам массовых беспорядков 27 июля в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иск Московского метрополитена организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы не выходит за рамки закона и имеет право на существование. 

Метрополитен столицы в четверг, 22 августа, подал иск к организаторам несогласованной акции 27 июля, об этом. Решение принятии иска к производству пока не принято. Сумма и предмет иска неизвестны.

«Все физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом. В данном случае эти компании приняли решение таким образом отстаивать свои права, будь то коммерческие или иные», — заявил представитель Кремля.

Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба, нанесенного массовыми беспорядками 27 июля, на общую сумму почти в 13 миллионов рублей - от Мосгортранса, ГУП «Автодор» и хозяина ресторана на Тверской улице.

Кремль отреагировал на иск метро к организаторам массовых беспорядков 27 июля в Москве

Напомним, по объединенному делу о массовых беспорядках во время несанкционированного митинга арестовали 13 человек. Несогласованные акции протеста были организованы в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого процента бракованных подписей.

Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #митинги #метрополитен москвы

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