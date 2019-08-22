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Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

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16:36   22 Августа 2019
Россия

Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 22 августа, сообщил, что в Кремле не исключили телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. По его словам, президенты пообщаются в ближайшие дни.

Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын говорил, что Тайип Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным нападение на военный конвой Турции в сирийском Идлибе. По его словам, телефонный разговор состоится в ближайшее время.

«Действительно, мы не исключаем в ближайшие дни проведения телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом», — сказал Песков журналистам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #эрдоган #кремль

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