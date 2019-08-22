Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 22 августа, сообщил, что в Кремле не исключили телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. По его словам, президенты пообщаются в ближайшие дни.
Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын говорил, что Тайип Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным нападение на военный конвой Турции в сирийском Идлибе. По его словам, телефонный разговор состоится в ближайшее время.
«Действительно, мы не исключаем в ближайшие дни проведения телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом», — сказал Песков журналистам.
22 августа отмечается День Государственного флага РФ. В 2019 году это особая дата – российскому триколору исполняется 350 лет. Впервые сочетание белого, синего и красного было использовано в конце XVII века при спуске на воду первого русского военного корабля «Орел» pic.twitter.com/ytsclBlY0M— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 22 августа 2019 г.