Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 22 августа, сообщил, что в Кремле не исключили телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. По его словам, президенты пообщаются в ближайшие дни.

Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын говорил, что Тайип Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным нападение на военный конвой Турции в сирийском Идлибе. По его словам, телефонный разговор состоится в ближайшее время.

«Действительно, мы не исключаем в ближайшие дни проведения телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом», — сказал Песков журналистам.