Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета Судана проходит 22 августа в Республиканском дворце.

Совет обсуждает ухудшение экономической ситуации в стране, а также другие административные и связанные с Конституцией вопросы.

فى ثانى اجتماع له بالقصر الجمهوري، المجلس السيادى يناقش الاوضاع الاقتصادية المتردية والفراغ الادارى والدستورى pic.twitter.com/h3hwXkHAOI — صحيفة السوداني (@alsudani_news) August 22, 2019

18 августа переходный Военный совет и оппозиция Судана выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет — этот орган будет управлять страной на основе новой конституционной декларации, подписанной в Хартуме.

Возглавит Суверенный совет глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, также управлять страной будут его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало, генерал-лейтенант Ясер аль-Атта и кандидаты от оппозиции — местные журналисты, ученые и правозащитники.

В среду 21 августа Суверенный совет был окончательно сформирован из 11 кандидатов и принес присягу. Теперь Совет станет высшим органом власти на трехлетний переходный период в Судане.