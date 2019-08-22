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Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

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16:34   22 Августа 2019
Весь мир

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета Судана проходит 22 августа в Республиканском дворце.

Совет обсуждает ухудшение экономической ситуации в стране, а также другие административные и связанные с Конституцией вопросы.

18 августа переходный Военный совет и оппозиция Судана выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет — этот орган будет управлять страной на основе новой конституционной декларации, подписанной в Хартуме.

Возглавит Суверенный совет глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, также управлять страной будут его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало, генерал-лейтенант Ясер аль-Атта и кандидаты от оппозиции — местные журналисты, ученые и правозащитники.

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

В среду 21 августа Суверенный совет был окончательно сформирован из 11 кандидатов и принес присягу. Теперь Совет станет высшим органом власти на трехлетний переходный период в Судане.

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Автор: Тимофей Булочкин
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