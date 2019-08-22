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16:31   22 Августа 2019
Россия

Брат Соболь мог делиться опытом Евромайдана с организаторами незаконных акций в Москве

Брат Соболь мог делиться опытом Евромайдана с организаторами незаконных акций в Москве

Бывший муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров считает, что брат экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь активно участвовал в Евромайдане и мог передать свой опыт российским организаторам незаконных акций. Такое мнение он выразил в беседе с «Журналисткой правдой».

Ранее Захаров направил обращение на имя главы СК РФ Александр с просьбой изучить возможную причастность брата Соболь к беспорядкам в Москве. Брат юриста так называемого «ФБК» был активным участником Евромайдана 2014 года на Украине и теоретически мог поделиться опытом организации массовых беспорядков с коллегами по протесту из России.

 Соболь – один из организаторов. Её брат знает, как организовывать массовые беспорядки, направленные на свержение действующего конституционного строя. Я на имя Бастрыкина написал бумажку с просьбой разобраться в этой ситуации», — отметил он.

В своей публикации на Facebook Захаров рассказал, что недавно узнал о Григории Мусатове, а также о его родственных связях с Соболь. Он отметил, что возможную Мусатова причастность к беспорядкам в столице неплохо бы проверить следственным органам и, в случае причастности, привлечь его к ответственности.

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Автор: Арсений Аскольский
#митинги #соболь

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