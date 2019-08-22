Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321

Следственный комитет РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили работу на месте аварийной посадки Airbus А321 в Подмосковье.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». Отмечается, что теперь на месте происшествия ведут работы инженеры и авиатехники авиакомпании. Они подготовили удалили с авиасудна ценные блоки и двигатели и подготовили его к эвакуации.

Ранее в авиакомпании сообщали, что совершивший аварийную посадку A321 решено утилизировать.

Напомним, что 15 августа рейс Москва — Симферополь совершил аварийную посадку вскоре после взлета близ аэропорта Жуковский. Самолет удалось посадить на кукурузное поле. Летчикам присвоили звания Героев России. Пассажирам А321 уже выплачивают компенсации в качестве возмещения вреда.