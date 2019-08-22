Александр Беглов в четверг, 22 августа, встретился в «Санкт-Петербургском Доме национальностей» с руководителями национально-культурных автономий города и полномочными представителями российских регионов в Северной столице. По словам врио губернатора, петербургские диаспоры и национальности работают на развитие города.

«У нас никогда не было каких-то таких крупных разборок и выяснений отношений между диаспорами. Всегда есть какие-то бытовые вещи, они везде есть», — добавил Александр Беглов.

Петербургу более 300 лет, поэтому разные диаспоры не только давно укоренились, но и работают на развитие города, передают «Невские Новости». Беглов поблагодарил диаспоры и национальности за сохранение культуры и народных языков.