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Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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15:52   22 Августа 2019
Россия

Путин заявил о готовности РФ развивать отношения с Мозамбиком по всем направлениям

Путин заявил о готовности РФ развивать отношения с Мозамбиком по всем направлениям

У стран есть потенциал в экономическом сотрудничестве, считает глава российского государства. На встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси глава РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Россию станет толчком для развития межгосударственных связей.

Путин отметил, что в торгово-экономическом плане ситуация скромная, но есть перспективы развития.

«Есть и вопросы, связанные с ситуацией в регионе, с решением ряда острых проблем, над которыми работают в различных регионах мира сегодня», - добавил президент России.

За прошлый год товарооборот двух стран составил 115 миллионов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #мозамбик

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