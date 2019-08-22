Путин заявил о готовности РФ развивать отношения с Мозамбиком по всем направлениям

У стран есть потенциал в экономическом сотрудничестве, считает глава российского государства. На встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси глава РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Россию станет толчком для развития межгосударственных связей.

Путин отметил, что в торгово-экономическом плане ситуация скромная, но есть перспективы развития.

«Есть и вопросы, связанные с ситуацией в регионе, с решением ряда острых проблем, над которыми работают в различных регионах мира сегодня», - добавил президент России.

За прошлый год товарооборот двух стран составил 115 миллионов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.