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15:51   22 Августа 2019
Россия

Более 17 тысяч россиян старше 50 лет подали заявки в программу переподготовки

Более 17 тысяч россиян старше 50 лет подали заявки в программу переподготовки

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в четверг, 22 августа, сообщила, что более 17 тысяч россиян старше 50 лет подали заявки в новую программу переподготовки по стандартам движения WorldSkills. По ее словам, новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет назвали «Навыки мудрых».

«Я должна сказать, что эти люди чувствуют себя по-другому, они получают новые компетенции, они получают новые знания, новые профессии и чувствуют себя востребованными на рынке труда», — добавила вице-премьер РФ в ходе пресс-конференции в Казани перед открытием чемпионата WorldSkills.

В секретариате Татьяны Голиковой отметили, что приняли 17 тысяч 527 заявок — 70,1 процента от запланированной численности в 25 тысяч человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #голикова #worldskills

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