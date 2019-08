Более 17 тысяч россиян старше 50 лет подали заявки в программу переподготовки

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в четверг, 22 августа, сообщила, что более 17 тысяч россиян старше 50 лет подали заявки в новую программу переподготовки по стандартам движения WorldSkills. По ее словам, новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет назвали «Навыки мудрых».

В секретариате Татьяны Голиковой отметили, что приняли 17 тысяч 527 заявок — 70,1 процента от запланированной численности в 25 тысяч человек.

