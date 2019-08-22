Около десяти тысяч иностранцев оформили электронные визы в Калининград за месяц

Порядка десяти тысяч иностранных туристов получили электронные визы для въезда в Калининградскую область. Такова статистика за первый месяц работы этого режима.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, только за первую неделю было подано более 4,5 тысячи заявок. Основной поток составляют индивидуальные туристы. Чаще всего электронные визы делают жители соседних государств - Литвы, Латвии, Германии, Польши.

Нововведение действует с 1 июля. Граждане 53 стран могут оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. В другие регионы по ней въехать невозможно. Документ позволяет находиться в области не более восьми суток. Действителен он в течение 30 дней.