Эксперт считает, высокий рейтинг Беглова не упадет перед выборами главы Петербурга

Глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что высокие рейтинги главы Петербурга Александра Беглова не должны снизиться перед выборами губернатора 8 сентября.

«Рейтинговые показатели [у Беглова], что два месяца назад, что месяц назад, они хорошие. Учитывая активность его оппонентов, сложно предположить, что там произойдет какое-то изменение текущих показателей», — цитирует эксперта ТАСС.

На круглом столе о предстоящем едином дне голосования Костин отметил, что по данным опросов, у врио от 55% до 63% поддержки. Эксперт отметил, что для изменения ситуации в Петербурге должна резко измениться активность оппонентов Беглова. Если этого не произойдет, то выборы зафиксируют точно такие же результаты.

Выборы главы Петербурга намечены на 8 сентября. Претендуют на губернаторское кресло депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также самовыдвиженец Александр Беглов.