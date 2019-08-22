РФ и Белоруссия создадут экспертный совет по социально значимым рынкам

Российская Федеральная антимонопольная служба и белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли подписали меморандум о создании совместного экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках. Подписали документы главы ФАС РФ Игорь Артемьев и МАРТ Белоруссии Владимир Колтович​​​.

По словам Артемьева, антимонопольные ведомства хотят, чтобы граждане, которые обладают специальными знаниями, эксперты, подключились к работе.

«Помогали нам решать самые сложные проблемы экономического бытия», — добавил руководитель ФАС.

Совет по социально значимым рынкам РФ и Белоруссии займется вопросами промышленности, фармакологии и энергетики, продовольствия и рекламы. Решения экспертного совета носят рекомендательный характер, а число постоянных членов совета не превысит шесть человек.