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15:34   22 Августа 2019
Россия

РФ и Белоруссия создадут экспертный совет по социально значимым рынкам

РФ и Белоруссия создадут экспертный совет по социально значимым рынкам

Российская Федеральная антимонопольная служба и белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли подписали меморандум о создании совместного экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках. Подписали документы главы ФАС РФ Игорь Артемьев и МАРТ Белоруссии Владимир Колтович​​​.

По словам Артемьева, антимонопольные ведомства хотят, чтобы граждане, которые обладают специальными знаниями, эксперты, подключились к работе. 

«Помогали нам решать самые сложные проблемы экономического бытия», — добавил руководитель ФАС.

Совет по социально значимым рынкам РФ и Белоруссии займется вопросами промышленности, фармакологии и энергетики, продовольствия и рекламы. Решения экспертного совета носят рекомендательный характер, а число постоянных членов совета не превысит шесть человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белоруссия #фас #март

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