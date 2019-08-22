Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО

Бразильский лидер Жаир Болсонару обвинил неправительственные организации в поджогах лесов Амазонии. Он считает, что поджоги могли устроить НПО, которые занимаются вопросами экологии с целью дискредитации правительства.

Неправительственные организации после пожаров в Амазонии потеряли деньги после того, как правительство сократило финансирование природоохранной деятельности. Как считает Болсонару, «все указывает» на то, что именно экоактивисты из негосударственных организаций устроили поджоги с целью навредить Бразилии.

Активисты бразильского Greenpeace считают, что аномальные пожары спровоцировали фермеры, которые выжигают высохшие поля, а такую практику ранее поддерживал сам Болсонару, снизивший штрафы за вырубку леса в стране.

Леса Амазонии охвачены пожарами уже две недели. Их на 84 процента больше по сравнению с прошлым годом.