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 Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО

Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО
15:32   22 Августа 2019
Весь мир

Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО

Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО

Бразильский лидер Жаир Болсонару обвинил неправительственные организации в поджогах лесов Амазонии. Он считает, что поджоги могли устроить НПО, которые занимаются вопросами экологии с целью дискредитации правительства.

Неправительственные организации после пожаров в Амазонии потеряли деньги после того, как правительство сократило финансирование природоохранной деятельности. Как считает Болсонару, «все указывает» на то, что именно экоактивисты из негосударственных организаций устроили поджоги с целью навредить Бразилии.

Активисты бразильского Greenpeace считают, что аномальные пожары спровоцировали фермеры, которые выжигают высохшие поля, а такую практику ранее поддерживал сам Болсонару, снизивший штрафы за вырубку леса в стране.

Леса Амазонии охвачены пожарами уже две недели. Их на 84 процента больше по сравнению с прошлым годом.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #пожары #бразилия #весь мир #болсонару

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