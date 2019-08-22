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Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

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Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

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15:32   22 Августа 2019
Россия

Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive

Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive

Российская технологическая компания Mail.ru Group объявила о покупке совместно с компанией Proxima Capital контрольной доли в каршеринге YouDrive. В сделку также войдут сервис краткосрочной аренды авто для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

Стоимость сделки не раскрывается. В пресс-службе компании отмечается, что инвестиция Mail.ru Group в YouDrive могут передать в совместное предприятие интернет-компании и Сбербанка. О его создании на базе Delivery Club и «Ситимобил» стало известно в июле текущего года. Тогда сообщалось о планах сделать предприятие «ведущей платформой для сервисов в сфере еды и транспорта».

Сейчас пользователям YouDrive доступно более двух с половиной тысяч машин в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. 

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Автор: Арсений Аскольский
#mail.ru group #каршеринг

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