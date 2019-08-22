Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive

Российская технологическая компания Mail.ru Group объявила о покупке совместно с компанией Proxima Capital контрольной доли в каршеринге YouDrive. В сделку также войдут сервис краткосрочной аренды авто для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

Стоимость сделки не раскрывается. В пресс-службе компании отмечается, что инвестиция Mail.ru Group в YouDrive могут передать в совместное предприятие интернет-компании и Сбербанка. О его создании на базе Delivery Club и «Ситимобил» стало известно в июле текущего года. Тогда сообщалось о планах сделать предприятие «ведущей платформой для сервисов в сфере еды и транспорта».

Сейчас пользователям YouDrive доступно более двух с половиной тысяч машин в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.