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15:30   22 Августа 2019
Весь мир

Макрон сообщил, что Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit

Макрон сообщил, что Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готовится ко всем возможным сценариям Brexit. Речь об этом зашла перед встречей политика с премьером Британии Борисом Джонсоном.

«Только Великобритания, наш друг и союзник, может выбрать свою судьбу, способ, по которому она выйдет из Европейского союза, и фундамент, который она хочет построить с Европой», — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что обязанность стран-членов ЕС быть готовым к любому варианту, в том числе к выходу без соглашения.

Напомним, Brexit запланирован на 31 октября. Первоначальную дату перенесли с 29 марта, поскольку парламент Британии трижды отклонил договор об условиях «развода». Яблоком раздора оказались, в частности, положения по границе с Ирландией, так называемый «бэкстоп». На фоне неудач с Brexit премьер Британии Тереза Мэй ушла в отставку.

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #brexit #макрон

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