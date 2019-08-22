Макрон сообщил, что Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готовится ко всем возможным сценариям Brexit. Речь об этом зашла перед встречей политика с премьером Британии Борисом Джонсоном.

«Только Великобритания, наш друг и союзник, может выбрать свою судьбу, способ, по которому она выйдет из Европейского союза, и фундамент, который она хочет построить с Европой», — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что обязанность стран-членов ЕС быть готовым к любому варианту, в том числе к выходу без соглашения.

Напомним, Brexit запланирован на 31 октября. Первоначальную дату перенесли с 29 марта, поскольку парламент Британии трижды отклонил договор об условиях «развода». Яблоком раздора оказались, в частности, положения по границе с Ирландией, так называемый «бэкстоп». На фоне неудач с Brexit премьер Британии Тереза Мэй ушла в отставку.