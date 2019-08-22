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Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

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Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321

Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

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15:16   22 Августа 2019
Россия

Джонсон заверил Зеленского, что Британия проголосует против РФ в G7

Джонсон заверил Зеленского, что Британия проголосует против РФ в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что страна выступит против восстановления России в «большой семерке» во время саммита во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

21 августа Джонсон выступил против возврата РФ в G7. Причиной такого решения он назвал события в Солсбери, войну на Украине и «российские провокации» в других странах.

Так Джонсон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявляла об отсутствии предпосылок к возвращению России в «большую семерку». Глава ФРГ уточнила, что процесс включения РФ в G7 связан с минскими переговорами, которые, по ее мнению, продвинулись недалеко. Зеленский в своем Facebook сообщал, что условиями для восстановления России в G7 видит возвращение «оккупированного Крыма», «прекращение боевых действий в Донбассе» и возвращение задержанных украинских моряков.

Джонсон заверил Зеленского, что Британия проголосует против РФ в G7

Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном не исключил возобновления формата G8 и заявил о полезности любых контактов России с «семеркой».

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Автор: Тимофей Булочкин
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