Джонсон заверил Зеленского, что Британия проголосует против РФ в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что страна выступит против восстановления России в «большой семерке» во время саммита во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

21 августа Джонсон выступил против возврата РФ в G7. Причиной такого решения он назвал события в Солсбери, войну на Украине и «российские провокации» в других странах.

Так Джонсон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявляла об отсутствии предпосылок к возвращению России в «большую семерку». Глава ФРГ уточнила, что процесс включения РФ в G7 связан с минскими переговорами, которые, по ее мнению, продвинулись недалеко. Зеленский в своем Facebook сообщал, что условиями для восстановления России в G7 видит возвращение «оккупированного Крыма», «прекращение боевых действий в Донбассе» и возвращение задержанных украинских моряков.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном не исключил возобновления формата G8 и заявил о полезности любых контактов России с «семеркой».