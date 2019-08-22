Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321

Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

 Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО

Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО
Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Кремль не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321

Следствие завершило работу на месте аварийной посадки А321
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

Второе заседание Суверенного совета проходит в Судане

 Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО

Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах экологов и НПО
15:57   22 Августа 2019
Россия

Позиция по G7 должна быть согласована участниками «семерки», заявили в МИД РФ

Позиция по G7 должна быть согласована участниками «семерки», заявили в МИД РФ

Руководители стран-участниц «большой семерки» делают противоречивые заявления: сначала государства должны принять единую позицию по судьбе G7, а потом выдвигать свои предложения, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На наш взгляд, если речь идtт о судьбе этой диалоговой площадки, то позиция сначала должна быть согласована среди участников, а уже потом соответствующие предложения озвучиваются вовне. По крайней мере, серьtзные форумы так себя и ведут», — заявила Захарова ТАСС.

Позиция по G7 должна быть согласована участниками «семерки», заявили в МИД РФ

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Лондон проголосует против возвращения России в «большую семерку».

Российский президент Владимир Путин 19 августа во время посещения резиденции главы Франции Эммануэля Макрона в Борм-ле-Мимозе заявлял, что не исключает восстановления России в составе G7. Он отметил в беседе с французским коллегой, что для Москвы важны любые диалоги с государствами-партнерами, состоящими в «большой семерке».

Позиция по G7 должна быть согласована участниками «семерки», заявили в МИД РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #захарова #украина #политика #мид рф #новости #весь мир #g7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...