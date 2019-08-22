Позиция по G7 должна быть согласована участниками «семерки», заявили в МИД РФ

Руководители стран-участниц «большой семерки» делают противоречивые заявления: сначала государства должны принять единую позицию по судьбе G7, а потом выдвигать свои предложения, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На наш взгляд, если речь идtт о судьбе этой диалоговой площадки, то позиция сначала должна быть согласована среди участников, а уже потом соответствующие предложения озвучиваются вовне. По крайней мере, серьtзные форумы так себя и ведут», — заявила Захарова ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Лондон проголосует против возвращения России в «большую семерку».

Российский президент Владимир Путин 19 августа во время посещения резиденции главы Франции Эммануэля Макрона в Борм-ле-Мимозе заявлял, что не исключает восстановления России в составе G7. Он отметил в беседе с французским коллегой, что для Москвы важны любые диалоги с государствами-партнерами, состоящими в «большой семерке».