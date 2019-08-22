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 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

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14:57   22 Августа 2019
Россия

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с коллегой из Индии Субраманиамом Джайшанкаром в Москве 27 августа эскалацию напряженности вокруг штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова в четверг, 22 августа. 

«Я более чем уверена, что на пресс-конференции по итогам этих переговоров этот вопрос тоже будет всех интересовать, учитывая, что он стоит сейчас на региональной повестке», — подчеркнула дипломат.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд указом отменил закрепленный в конституции страны особый статус штата Джамму и Кашмир. Регион обладал особым статусом согласно 370 статье конституции страны. Согласно новому постановлению, Джамму и Кашмир не только лишается его, но и теряет статус штата. Регион становится союзной территорией, которая имеет прав меньше, чем штат.

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. В регионе активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру.

Паскмтан понизил уровень дипотношений с Индией, приостановил двусторонюю торговлю и ряд договоренностей.

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Автор: Арсений Аскольский
#индия

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