Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
15:02   22 Августа 2019
Россия

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться перед жителями полуострова за оскорбительное и пренебрежительное отношение к их историческому выбору.

Об этом пишет РИА Новости.

«Президент соседнего государства осознанно проявляет неуважение к крымскому народу, демонстрируя пренебрежение к его историческому выбору, сделанному пять лет назад на референдуме. Крым – это территории России и торга поэтому быть не может», — заявил он.

Напомним, причиной такой резкой реакции многих российских политиков и дипломатов стали слова Зеленского о том, при каких условиях Россия может вернуться в G7. По его мнению, это возможно только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Гемпель отметил, что Зеленскому вместо спекуляций на теме Крыма пора начать диалог с Россией. Не лишним, по совам депутата, будет приехать украинскому лидеру на полуостров, чтобы самому посмотреть, как живет регион.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #политика #g8 #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...