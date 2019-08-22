Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться перед жителями полуострова за оскорбительное и пренебрежительное отношение к их историческому выбору.

Об этом пишет РИА Новости.

«Президент соседнего государства осознанно проявляет неуважение к крымскому народу, демонстрируя пренебрежение к его историческому выбору, сделанному пять лет назад на референдуме. Крым – это территории России и торга поэтому быть не может», — заявил он.

Напомним, причиной такой резкой реакции многих российских политиков и дипломатов стали слова Зеленского о том, при каких условиях Россия может вернуться в G7. По его мнению, это возможно только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Гемпель отметил, что Зеленскому вместо спекуляций на теме Крыма пора начать диалог с Россией. Не лишним, по совам депутата, будет приехать украинскому лидеру на полуостров, чтобы самому посмотреть, как живет регион.