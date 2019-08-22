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14:58   22 Августа 2019
Весь мир

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Представитель японского министерства иностранных дел в четверг, 22 августа, сообщил, что Токио выразило протест Сеулу в связи с решением Южной Кореи отказаться от сотрудничества по обмену разведданными, передает агентство Киодо. По информации издания, протест направили по дипломатическим каналам​​​.

Южная Корея «перенесла противостояние с Японией в область безопасности», поэтому Токио следит за дальнейшими действиями администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Ранее Сеул отказался продлить действие договора с Токио об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на вывод Южной Кореи правительством Японии из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле.

Соглашение о защите военной информации Япония и Южная Корея подписали в 2016 году. На подписании настаивала американская сторона для укрепления военных связей с Токио и Сеулом — главными союзниками Вашингтона в Азии.

Благодаря соглашению Южная Корея и Япония обменивались информацией о КНДР без посредничества США. Прежде всего Сеул интересовался снимкам из космоса с японских спутников северокорейских территории в связи с испытаниями там баллистических ракет, которые базируются на подводных лодках.

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Автор: Анатолий Кубарев
#япония #южная корея #общество #разведданные

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