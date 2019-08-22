Бросивший урну в росгвардейца участник массовых беспорядков 27 июля останется под арестом

Мосгорсуд признал законным арест Евгения Коваленко, обвиняемого в насилии в отношению к бойцу спецназа ОМОН на незаконном митинге а в Москве 27 июля. Как сообщила пресс-служба суда, жалоба защиты обвиняемого на его арест была отклонена. Ранее Мещанский районный суд арестовал Коваленко на два месяца.

Как установило следствие, Коваленко во время массовых беспорядков бросил урну в спецназовца, попав ему в область бедра. Против провокатора завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти и по ч. 2 ст. 212 УК РФ за участие в массовых беспорядках.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на столичной акции 27 июля арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который бросал в полицию бутылки. Последний, как и Коваленко, швырнувший урну, признал вину.