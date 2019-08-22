Бросивший урну в росгвардейца участник массовых беспорядков 27 июля останется под арестом
Мосгорсуд признал законным арест Евгения Коваленко, обвиняемого в насилии в отношению к бойцу спецназа ОМОН на незаконном митинге а в Москве 27 июля. Как сообщила пресс-служба суда, жалоба защиты обвиняемого на его арест была отклонена. Ранее Мещанский районный суд арестовал Коваленко на два месяца.
Как установило следствие, Коваленко во время массовых беспорядков бросил урну в спецназовца, попав ему в область бедра. Против провокатора завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти и по ч. 2 ст. 212 УК РФ за участие в массовых беспорядках.
По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на столичной акции 27 июля арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который бросал в полицию бутылки. Последний, как и Коваленко, швырнувший урну, признал вину.
Напавшего на сотрудника ОМОНа участника несогласованного митинга арестовали на 2 месяца ⠀ Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил 48-летнего участника акции под стражу до 27 сентября. Против Коваленко возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». ⠀ На несогласованном митинге 27 июля мужчина бросил в силовика мусорное ведро, чем причинил ему «физическую боль и моральный вред». Коваленко грозит до 10 лет лишения свободы. #актуальнаяполитика #политика #факты #новости #актуальное #политика