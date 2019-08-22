Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
14:49   22 Августа 2019
Россия

Бросивший урну в росгвардейца участник массовых беспорядков 27 июля останется под арестом

Бросивший урну в росгвардейца участник массовых беспорядков 27 июля останется под арестом

Мосгорсуд признал законным арест Евгения Коваленко, обвиняемого в насилии в отношению к бойцу спецназа ОМОН на незаконном митинге а в Москве 27 июля. Как сообщила пресс-служба суда, жалоба защиты обвиняемого на его арест была отклонена. Ранее Мещанский районный суд арестовал Коваленко на два месяца.

Как установило следствие, Коваленко во время массовых беспорядков бросил урну в спецназовца, попав ему в область бедра. Против провокатора завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти и по ч. 2 ст. 212 УК РФ за участие в массовых беспорядках.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на столичной акции 27 июля арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который бросал в полицию бутылки. Последний, как и Коваленко, швырнувший урну, признал вину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напавшего на сотрудника ОМОНа участника несогласованного митинга арестовали на 2 месяца ⠀ Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил 48-летнего участника акции под стражу до 27 сентября. Против Коваленко возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». ⠀ На несогласованном митинге 27 июля мужчина бросил в силовика мусорное ведро, чем причинил ему «физическую боль и моральный вред». Коваленко грозит до 10 лет лишения свободы. #актуальнаяполитика #политика #факты #новости #актуальное #политика

Публикация от Актуальная Политика (@current_policy)

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...