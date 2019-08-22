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14:28   22 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что добыча угля должна сопровождаться внедрением новых технологий

Путин заявил, что добыча угля должна сопровождаться внедрением новых технологий

Российский лидер Владимир Путин заявил, что рост угледобычи должен идти в ногу с внедрением новых технологий. По его словам, нужно уделять внимание безопасности. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе президент считает опасным и недопустимым.

Такое мнение глава государства выразил на совещании по вопросам угледобычи в преддверии Дня шахтера в четверг, 22 августа. Угледобыча должна идти в ногу с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере соцподдержки работников предприятий и жителей региона, подчеркнул Путин.

«Нужно уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит и недопустимо», — отметил Путин.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #шахтеры #уголь

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