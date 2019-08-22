Путин заявил, что добыча угля должна сопровождаться внедрением новых технологий

Российский лидер Владимир Путин заявил, что рост угледобычи должен идти в ногу с внедрением новых технологий. По его словам, нужно уделять внимание безопасности. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе президент считает опасным и недопустимым.

Такое мнение глава государства выразил на совещании по вопросам угледобычи в преддверии Дня шахтера в четверг, 22 августа. Угледобыча должна идти в ногу с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере соцподдержки работников предприятий и жителей региона, подчеркнул Путин.