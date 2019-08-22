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 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
14:25   22 Августа 2019
Весь мир

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Москва надеется, что заседание Совбеза ООН, созванное 22 августа Россией и Китаем в связи с ракетными испытаниями США, будет носить открытый и искренний характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия при поддержке Китая запросила проведение в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета безопасности», — отметила дипломат. 

Основанием для проведения этого мероприятия стали озвученные Штатами намерения разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это приведет к росту напряженности в мире.

Напомним, США 18 августа провели испытания крылатой ракеты, которая долгое время была запрещена ДРСМД. Договор прекратил действие 2 августа.

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #сша #дрсмд

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