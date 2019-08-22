Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Москва надеется, что заседание Совбеза ООН, созванное 22 августа Россией и Китаем в связи с ракетными испытаниями США, будет носить открытый и искренний характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия при поддержке Китая запросила проведение в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета безопасности», — отметила дипломат.

Основанием для проведения этого мероприятия стали озвученные Штатами намерения разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это приведет к росту напряженности в мире.

Напомним, США 18 августа провели испытания крылатой ракеты, которая долгое время была запрещена ДРСМД. Договор прекратил действие 2 августа.