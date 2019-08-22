МИД контролирует ситуацию с похищенными в Африке моряками из РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 22 августа, сообщила, что Москва держит на особом контроле ситуацию с российскими моряками, которых похитили нигерийские пираты. Неделю назад на рейде камерунского порта Дуала пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежало немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Похитили восемь человек — украинцев и филиппинцев, в том числе троих россиян — старшего помощника из Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Судно не тронули. По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство контролирует случившееся.

«Предположительно, совершили нападение нигерийские пираты», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По информации министерства иностранных дел, пленников доставили на территорию Нигерии. Также бандитами похитили судовую кассу, личные вещи моряков, повредили средства связи и навигацию. Российское посольство находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией.