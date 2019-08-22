Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
14:30   22 Августа 2019
Россия

МИД контролирует ситуацию с похищенными в Африке моряками из РФ

МИД контролирует ситуацию с похищенными в Африке моряками из РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 22 августа, сообщила, что Москва держит на особом контроле ситуацию с российскими моряками, которых похитили нигерийские пираты. Неделю назад на рейде камерунского порта Дуала пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежало немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Похитили восемь человек — украинцев и филиппинцев, в том числе троих россиян — старшего помощника из Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Судно не тронули. По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство контролирует случившееся. 

«Предположительно, совершили нападение нигерийские пираты», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По информации министерства иностранных дел, пленников доставили на территорию Нигерии. Также бандитами похитили судовую кассу, личные вещи моряков, повредили средства связи и навигацию. Российское посольство находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #африка #моряки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...