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14:18   22 Августа 2019
Россия

Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи в РФ

Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи в РФ

Угледобыча в России не должна наносить ущерб природе, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент в ходе встречи с главами угледобывающих регионов России отметил, что гнаться за миллионами тонн добычи угля в ущерб природе опасно и недопустимо. Нужно уделять особое внимание вопросам экологии, подчеркнул Путин.

Глава РФ также отметил хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал и перспективы, которые откроются на новых месторождениях.

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Автор: Ольга Шпакова
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