Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи в РФ

Угледобыча в России не должна наносить ущерб природе, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент в ходе встречи с главами угледобывающих регионов России отметил, что гнаться за миллионами тонн добычи угля в ущерб природе опасно и недопустимо. Нужно уделять особое внимание вопросам экологии, подчеркнул Путин.

Глава РФ также отметил хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал и перспективы, которые откроются на новых месторождениях.