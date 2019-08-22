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14:05   22 Августа 2019
Весь мир

РФ продолжит взаимодействие с Турцией по сирийскому Идлибу

РФ продолжит взаимодействие с Турцией по сирийскому Идлибу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ продолжит взаимодействие с Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения», — подчеркнула дипломат.

Москва продолжит взаимодействие с Анкарой в рамках сочинского меморандума от 17 сентября минувшего года, отметила Захарова. После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе заработал режим перемирия. Командование сирийской армии заявило, что останавливает военные действия, если Турция выполнит обязательства по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи.

Главный пункт документа — отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от идлибской зоны. Через три после объявления о прекращении огня армия САР возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований. Дамаск много раз называл присутствие Анкары на приграничной территории Сирии незаконным и призывал вывести турецкие войска.

Ранее в четверг стало известно, что  правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас там проводится зачистка и разминирование.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сирия #турция

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