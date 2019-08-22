Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

Крымский депутат призвал Зеленского извиниться перед жителями полуострова

 Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира

Лавров обсудит с главой МИД Индии ситуацию вокруг Кашмира
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

Япония выразила протест Южной Корее в связи с отказом обменяться разведданными

 Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США

Россия ожидает откровенной беседы на заседании СБ ООН по ракетным испытаниям США
13:53   22 Августа 2019
Весь мир

Историк рассказал о вине Польши в нападении Гитлера

Историк рассказал о вине Польши в нападении Гитлера

В пятницу, 23 августа, минует ровно 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа. Почему Советский Союз вынужден был пойти на соглашение с гитлеровской Германией, вспоминали эксперты круглого стола на тему «Пакт Молотова – Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают» в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Мнения экспертов разделились. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков полагает, что подписание договора, который фактически означал раздел Восточной Европы, позволило СССР выиграть время перед нападением Третьего Рейха.

«Ведь наша армия находилась на этапе реконструкции и, когда предложили немцы это соглашение, нам ничего не оставалось, как согласиться. Риббентроп быстро прилетел на самолете. Не было бы Мюнхена, не было бы пакта», — считает эксперт.

Историк рассказал о вине Польше в нападении Гитлера

Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное главами Германии, Великобритании, Италии и Франции, утвердило претензии Рейха на Судетскую область Чехословакии, однако аппетиты фюрера, как известно, только росли. Гитлер претендовал на земли Польши, так называемый коридор от Данцига до Кенигсберга (сегодня Калининград). Позицию и политику Польши, которая в то время оказалась между молотом и наковальней, Мягков считает ошибочной.

«Нападение на Польшу было бы в любом случае, вне зависимости от Мюнхена. Недальновидная политика Польши привела к тому, что она осталась в изоляции», — уверен историк.

Историк рассказал о вине Польше в нападении Гитлера

Значение Пакта актуально и по сей день, полагает Мягков, поскольку «сегодня русофобия такая же, как и тогда», а уроки истории остались не выученными. Историк убежден, что критика договора безосновательна, так как СССР выиграл время, чтобы увеличить армию, создать военные училища, а также взял под свое крыло братские страны.

«То, что 17 сентября мы вступили в Украину, Белоруссию, это назывался освободительный поход, мы взяли их под свою защиту, и об этом надо помнить и на Украине и в Белорусии», — считает Мягков.

Коллеге возразил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, напомнив, что германские и российские ученые уже давно ознакомились с рассекреченными архивными документами, в частности с секретным приложением к договору. Он свидетельствовал о том, что Гитлер и Сталин между собой решили, как жить ряду свободных европейских стран от Балтики до Черного моря.

«Равенство коммунизма и фашизма очень популярная тема на Западе и в Прибалтике. Кардинальные есть отличия коммунизма от фашизма», — возразил Мягков.

Историк рассказал о вине Польше в нападении Гитлера

Никифоров заметил, что обнародование секретной части договора бросало тень на ведущие державы и предложил трактовать подписание договора, как этап крушения СССР. А расхожее упоминание Пакта по именам министров иностранных дел СССР и Германии Вячеслава Молотова и Иоахима фон Риббентропа историк счел ошибочным.

«Пакт Молотова-Риббентропа - как нож в спину», — с досадой заключил Никифоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#польша #ссср #пакт молотова-рибентропа #третий рейх #раздел европы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...