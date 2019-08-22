Историк рассказал о вине Польши в нападении Гитлера

В пятницу, 23 августа, минует ровно 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа. Почему Советский Союз вынужден был пойти на соглашение с гитлеровской Германией, вспоминали эксперты круглого стола на тему «Пакт Молотова – Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают» в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Мнения экспертов разделились. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков полагает, что подписание договора, который фактически означал раздел Восточной Европы, позволило СССР выиграть время перед нападением Третьего Рейха.

«Ведь наша армия находилась на этапе реконструкции и, когда предложили немцы это соглашение, нам ничего не оставалось, как согласиться. Риббентроп быстро прилетел на самолете. Не было бы Мюнхена, не было бы пакта», — считает эксперт.

Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное главами Германии, Великобритании, Италии и Франции, утвердило претензии Рейха на Судетскую область Чехословакии, однако аппетиты фюрера, как известно, только росли. Гитлер претендовал на земли Польши, так называемый коридор от Данцига до Кенигсберга (сегодня Калининград). Позицию и политику Польши, которая в то время оказалась между молотом и наковальней, Мягков считает ошибочной.

«Нападение на Польшу было бы в любом случае, вне зависимости от Мюнхена. Недальновидная политика Польши привела к тому, что она осталась в изоляции», — уверен историк.

Значение Пакта актуально и по сей день, полагает Мягков, поскольку «сегодня русофобия такая же, как и тогда», а уроки истории остались не выученными. Историк убежден, что критика договора безосновательна, так как СССР выиграл время, чтобы увеличить армию, создать военные училища, а также взял под свое крыло братские страны.

«То, что 17 сентября мы вступили в Украину, Белоруссию, это назывался освободительный поход, мы взяли их под свою защиту, и об этом надо помнить и на Украине и в Белорусии», — считает Мягков.

Коллеге возразил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, напомнив, что германские и российские ученые уже давно ознакомились с рассекреченными архивными документами, в частности с секретным приложением к договору. Он свидетельствовал о том, что Гитлер и Сталин между собой решили, как жить ряду свободных европейских стран от Балтики до Черного моря.

«Равенство коммунизма и фашизма очень популярная тема на Западе и в Прибалтике. Кардинальные есть отличия коммунизма от фашизма», — возразил Мягков.

Никифоров заметил, что обнародование секретной части договора бросало тень на ведущие державы и предложил трактовать подписание договора, как этап крушения СССР. А расхожее упоминание Пакта по именам министров иностранных дел СССР и Германии Вячеслава Молотова и Иоахима фон Риббентропа историк счел ошибочным.