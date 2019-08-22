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13:54   22 Августа 2019
Весь мир

Япония выступила за привлечение России к решению глобальных вопросов

Япония выступила за привлечение России к решению глобальных вопросов

Токио поддерживает идею более активного вовлечения России в решение международных проблем. Об этом заявили в японском внешнеполитическом ведомстве в связи с возможным приглашением президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Для того, чтобы Россия играла конструктивную роль в решении международных проблем, необходимо вести диалог и вовлекать Россию, в этом состоит основная позиция нашей страны», — заявили в МИД Японии.

Один из сотрудников ведомства, пожелавший не упоминать его имя и должность, подчеркнул, что роль России в международном сообществе — весомая. По этой причине Москву следует вовлечь в решение важных глобальных вопросов.

Вопрос о приглашении России на саммит G7 будет решаться на предстоящем саммите в Биаррице.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #япония #политика #g8

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