Япония выступила за привлечение России к решению глобальных вопросов

Токио поддерживает идею более активного вовлечения России в решение международных проблем. Об этом заявили в японском внешнеполитическом ведомстве в связи с возможным приглашением президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Для того, чтобы Россия играла конструктивную роль в решении международных проблем, необходимо вести диалог и вовлекать Россию, в этом состоит основная позиция нашей страны», — заявили в МИД Японии.

Один из сотрудников ведомства, пожелавший не упоминать его имя и должность, подчеркнул, что роль России в международном сообществе — весомая. По этой причине Москву следует вовлечь в решение важных глобальных вопросов.

Вопрос о приглашении России на саммит G7 будет решаться на предстоящем саммите в Биаррице.