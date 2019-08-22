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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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14:00   22 Августа 2019
Россия

Отчеты «фабрики троллей» Навального из Марьино обнародовали в Сети

Отчеты «фабрики троллей» Навального из Марьино обнародовали в Сети

Сотрудники МВД обнаружили в московском Марьино подпольную фабрику интернет-троллей Алексея Навального, призывающих к массовым беспорядкам и агитирующих за его соратницу — экс-кандидата в МГД Любовь Соболь.

19 августа в одной из московских квартир в Марьино полицейские нашли цех сетевых троллей Навального, работники которого активно распространяли в соцсетях призывы к участию в несанкционированных митингах, а также навязывали позитивный образ Навального и его соратников, призывая отправить в отставку сотрудников Мосгоризбиркома и ЦИК. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах «Вестям Подмосковья».

Отчеты «фабрики троллей» Навального из Марьино обнародовали в Сети

В квартире правоохранительные органы обнаружили компьютеры с данными к тысячам аккаунтов ВКонтакте, где «тролли» Навального работали по массовым сообществам, рассылая комментарии и разжигая дискуссии. Работники такой фабрики вели отчетность с указанием размещенного комментария и скриншотом.

Отчеты «фабрики троллей» Навального из Марьино обнародовали в Сети

 

Для работы в соцсетях структурами Навального были созданы подставные аккаунты ненастоящих людей, имитирующих оппозиционные политические взгляды.

Отчеты «фабрики троллей» Навального из Марьино обнародовали в Сети

 

На профильных фотографиях «протестных ботов» логотипы «ФБК» и Навального, нередко на полупустых страницах попадаются и фотографии блогера.

Отчеты «фабрики троллей» Навального из Марьино обнародовали в Сети

Ранее сообщалось об использовании сотрудниками Навального сервиса накрутки комментариев Bosslike: журналисты выяснили, что платные боты призывали в соцсетях выходить на несогласованные акции 27 июля и 3 августа и организовывать провокации.

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Автор: Тимофей Булочкин
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