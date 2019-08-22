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13:31   22 Августа 2019
Россия

Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Футболист Игорь Акинфеев и подмосковный губернатор Андрей Воробьев в четверг, 22 августа, приехали на открытие детского футбольного турнира в Бронницы, где рассказали, что для них значит День государственного флага РФ. По словам Акинфеева, «красный цвет — победы, синий — голубое небо под головой, а белый  — процветание, поэтому нам повезло с цветами, нам повезло со страной».

Глава Московской области согласился с такой трактовой российского триколора, передает «360». По словам Воробьева, нужно жить и работать так, чтобы гордиться страной.

«Сегодня важный торжественный день — День российского флага», — добавил губернатор.

Дети, которые поучаствовали в «Кубке Игоря Акинфеева» рассказали, что с российским флагом у них ассоциируются такие слова, как «Родина», «сила», «честь», «гордость». 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #флаг

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