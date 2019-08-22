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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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13:48   22 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Российские триколоры подняли повсюду в Донецке в честь Дня флага России.  Пользователи пишут в Twitter, что хотели бы, чтобы так было всегда, сообщает «Царьград».

Историк и публицист Владимир Корнилов напомнил читателям слова Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Подписчики поддержали его мысль, отметив, что «Это все русская земля, а русские своих не бросают».

«Дай Бог, чтобы российский флаг над Донбассом развивался ВСЕГДА!» прокомментировал пост Корнилова пользователь @raduga_12022.

Напомним, что 22 августа в России празднуется День государственного флага. В честь этого праздника к МКС впервые отправили российского человекоподобного робота-космонавта Федора с триколором.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #донецк #общество #день флага

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