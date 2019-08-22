Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров учесть в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года результаты научных исследований в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин призвал также оценить возможность коммерциализации и внедрения полученных результатов. Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Дмитрий Медведев. Он должен подготовить соответствующий доклад до 20 декабря.

Также правительство должно до 1 ноября представить варианты по улучшению порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарственных препаратов, а также по расширению областей их применения.