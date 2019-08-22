Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии
Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

 Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей
Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

 Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб

Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб
Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Акинфеев и Воробьев рассказали юным спортсменам о российском триколоре

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии
Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

 Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей
Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

Президент Италии продолжает искать выход из правительственного кризиса

 Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб

Почему США бросают своих союзников в сирийской провинции Идлиб
13:22   22 Августа 2019
Россия

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии

Российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров учесть в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года результаты научных исследований в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин призвал также оценить возможность коммерциализации и внедрения полученных результатов. Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Дмитрий Медведев. Он должен подготовить соответствующий доклад до 20 декабря.

Также правительство должно до 1 ноября представить варианты по улучшению порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарственных препаратов, а также по расширению областей их применения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #медицина #лекарства #фармацевтика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...