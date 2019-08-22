После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Начато расследование двух уголовных дел по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после драки цыган с местными жителями в кузбасском селе.

Расследование произошедшего контролирует руководство главка МВД по региону. Ранее в полицию обратились медработники, к которым привезли мужчин с ножевыми ранениями после драки.

«Телесные повреждения потерпевшие получили в ходе конфликта с местными жителями. Установлено, что драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее», — заявил представитель пресс-службы ведомства Интерфаксу.

21 августа в драке под Кузбассом приняли участие до 20 человек. Среди них были местные жители села и цыгане, сообщалось об алкогольном опьянении участников: двое ранены ножом и госпитализированы. Ситуацию на месте контролирует ОМОН.

В июне жители деревни Чемодановка в Пензенской области после массовой стычки с местными мужчинами цыганской национальности перекрыли федеральную трассу. В потасовке участвовало 150 человек, пятеро пострадали, двое находились в тяжелом состоянии.