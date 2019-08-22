Уральские спасатели возобновили поиски младенца и мужчины из перевернувшейся лодки

Представитель ГУ МЧС РФ по Свердловской области в четверг, 22 августа, сообщил, что спасатели возобновили поиски мужчины и шестимесячного младенца, которые находились в опрокинувшейся лодке на реке в Ивдельском городском округе. Три недели назад в среду, 31 июля, взрослые и дети отправились из поселка Вижай в Ушму на лодке.

В 15 километрах от поселка Ушма вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, трое из которых дети, включая младенца. Нашли тела матери и двоих детей, но в понедельник, 12 августа, поиски прекратили в связи с резким подъемом уровня воды в реке и обильными дождями. Сейчас спасатели возобновили поиски мужчины и младенца.