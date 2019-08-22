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13:14   22 Августа 2019
Россия

Уральские спасатели возобновили поиски младенца и мужчины из перевернувшейся лодки

Уральские спасатели возобновили поиски младенца и мужчины из перевернувшейся лодки

Представитель ГУ МЧС РФ по Свердловской области в четверг, 22 августа, сообщил, что спасатели возобновили поиски мужчины и шестимесячного младенца, которые находились в опрокинувшейся лодке на реке в Ивдельском городском округе. Три недели назад в среду, 31 июля, взрослые и дети отправились из поселка Вижай в Ушму на лодке.

В 15 километрах от поселка Ушма вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, трое из которых дети, включая младенца. Нашли тела матери и двоих детей, но в понедельник, 12 августа, поиски прекратили в связи с резким подъемом уровня воды в реке и обильными дождями. Сейчас спасатели возобновили поиски мужчины и младенца.

«На лодке обследуют акваторию и прибрежную зону», — уточнили в областном МЧС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#спасатели #лодка #урал #река

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