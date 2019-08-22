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13:17   22 Августа 2019
Россия

Московский метрополитен подал иск к организаторам незаконной акции 27 июля

Московский метрополитен подал иск к организаторам незаконной акции 27 июля

Столичная подземка подала иск к представителям оппозиции, которые уже стали ответчиками по другим искам из-за протестной акции 27 июля. На это обратил внимание глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Иск от метрополитена зарегистрировал Коптевский районный суд Москвы.

Известно, что ответчиками по иску заявлены Галямина Ю.Е., Жданов И.Ю., Милов В.С., Навальный А.А., Соловьёв А.Ю., Степанов О.О., Яшин И.В. Суммы исков пока не известны.

Ранее столичные суды зарегистрировали три иска на 13 миллионов рублей к организаторам незаконного митинга.

Также ранее сообщалось, что ресторан «Армения», расположенный на Тверской улице, подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину и Любови Соболь. Заведение требует компенсацию в размере 550 тысяч рублей за то, что ресторан был вынужден закрыться в день митинга.

Устроенные «оппозиционерами» незаконные акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми беспорядками и провокациями.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #метро #митинг #общество

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