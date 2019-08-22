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12:52   22 Августа 2019
Россия

Столичные школы не будут запрещать ученикам пользоваться мобильными телефонами

Столичные школы не будут запрещать ученикам пользоваться мобильными телефонами

Школьникам столицы не будут запрещать пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса. Об этом заявил замглавы столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.

Он отметил, что по этому поводу Минпросвещения давало лишь рекомендации. Запретить то, что уже стало неотъемлемой частью жизни любого человека, практически невозможно. Поэтому следует делать упор на другое — нужно научить ребенка правильно пользоваться гаджетами, чтобы это приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного.

Ранее Министерство просвещения РФ предложило региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Соответствующие рекомендации основаны на международном опыте и на опросах общественного мнения. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников.

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Автор: Виктория Разумовская
#школьники #гаджеты #мобильный телефон #минпросвещения

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